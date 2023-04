Oroscopo 16 aprile 2023 (Di domenica 16 aprile 2023) La Luna in Acquario si collega a Giove in Ariete alle 6:36 e al Sole in Ariete alle 11:16, ispirando un’atmosfera divertente e spigliata. Le persone potrebbero sentirsi particolarmente ottimiste e aperte! La Luna entra nei Pesci alle 18:57, ispirando creatività e compassione. Ariete: 20 marzo 2023 – 20 aprile 2023 La Luna in Acquario Leggi su periodicodaily (Di domenica 16 aprile 2023) La Luna in Acquario si collega a Giove in Ariete alle 6:36 e al Sole in Ariete alle 11:16, ispirando un’atmosfera divertente e spigliata. Le persone potrebbero sentirsi particolarmente ottimiste e aperte! La Luna entra nei Pesci alle 18:57, ispirando creatività e compassione. Ariete: 20 marzo– 20La Luna in Acquario

