Orlandi, Bergoglio allontana il chiacchiericcio e tuona "Papa Wojtyla oggetto di illazioni offensive e infondate" (Di domenica 16 aprile 2023) "Certo di interpretare i sentimenti dei fedeli di tutto il mondo, rivolgo un pensiero grato alla memoria di San Giovanni Paolo II, in questi giorni oggetto di illazioni offensive e infondate". Papa Francesco, durante il Regina Caeli in piazza San Pietro, risponde così alle recenti dichiarazioni rilasciate dal fratello di Emanuela Orlandi, la ragazza scomparsa il 24 giugno Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 16 aprile 2023) "Certo di interpretare i sentimenti dei fedeli di tutto il mondo, rivolgo un pensiero grato alla memoria di San Giovanni Paolo II, in questi giornidi".Francesco, durante il Regina Caeli in piazza San Pietro, risponde così alle recenti dichiarazioni rilasciate dal fratello di Emanuela, la ragazza scomparsa il 24 giugno Segui su affaritaliani.it

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlexPivaral47 : Caso Orlandi: l'estrema difesa di Bergoglio che scredita Ratzinger e Woj... - mlperezven : @AlexPivaral47 @roberta_ni Legge l'articolo di @CionciAndrea tradotto da me. Sono la sua traduttrice in spagnolo. T… - mlperezven : @AlexPivaral47 @roberta_ni La acusa più grave è stata fatta da uno scrittore brasiliano e stanno facendo acertament… - viperagentile9 : Caso Orlandi: l'estrema difesa di Bergoglio che scredita Ratzinger e Wojtyla - LauraClaraCianc : RT @CionciAndrea: Proprio ora si riapre il caso Orlandi che scredita Giovanni Paolo II: dal Vaticano nessuno lo difende. Chissà come mai? h… -