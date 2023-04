Oriana Marzoli ospite in una discoteca, bruttissimo gesto di un ragazzo nei suoi confronti (VIDEO) (Di domenica 16 aprile 2023) Ieri sera Oriana Marzoli è stato ospite in una discoteca, ma come si può vedere da un VIDEO apparso sui social, una ragazza approfittando che la ragazza venezuelana era di spalle con le gambe piegate, gli ha toccato il sedere. Un vocalist e un deejay che erano lì vicino hanno giustamente avuto da ridire contro L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Gf Vip, Oriana accusa Antonino (VIDEO): “Aveva il telefono. Non me ne frega un c…” Gf Vip 7, Oriana sbotta contro un autore (VIDEO): “Ma che rottura di cog***, ho fatto un confessionale…” Oriana sbotta contro Martina: “Voglio denunciarla, ho pianto perché ho pensato a mia mamma. Non ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 16 aprile 2023) Ieri seraè statoin una, ma come si può vedere da unapparso sui social, una ragazza approfittando che la ragazza venezuelana era di spalle con le gambe piegate, gli ha toccato il sedere. Un vocalist e un deejay che erano lì vicino hanno giustamente avuto da ridire contro L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Gf Vip,accusa Antonino (): “Aveva il telefono. Non me ne frega un c…” Gf Vip 7,sbotta contro un autore (): “Ma che rottura di cog***, ho fatto un confessionale…”sbotta contro Martina: “Voglio denunciarla, ho pianto perché ho pensato a mia mamma. Non ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Gli #oriele non si mollano più dopo il GF VIP: Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli ieri sera sono usciti con alcuni… - leggoit : Oriana Marzoli dopo il GfVip, le foto - DanielPrince_00 : RT @GossipItalia3: Ovazione per Oriana Marzoli in Discoteca !!! Sempre più successo per la bella venezuelana. In sua compagnia il fidanzato… - ori_112 : RT @GossipItalia3: Ovazione per Oriana Marzoli in Discoteca !!! Sempre più successo per la bella venezuelana. In sua compagnia il fidanzato… - fer07140197 : RT @leggoit: Oriana Marzoli, il look sexy alla festa del GfVip. Le foto -