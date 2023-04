Oriana Marzoli | agghiacciante gesto da uno sconosciuto | cosa è successo in discoteca – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di domenica 16 aprile 2023)è la concorrente più richiesta di questa strana edizione del Grande Fratello Vip terminata da circa due settimane. In queste ore, unda parte di uno, ha riportato la venezuelana in pista anche sui social.inProprio in queste oreha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.