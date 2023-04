Oriana e Daniele sempre più vicini: l’ultimo speciale appuntamento (Di domenica 16 aprile 2023) La seconda classificata del GF Vip Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro insieme anche sul lavoro Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. La coppia di ex gieffini negli ultimi giorni ha catturato grande attenzione mediatica e sui social continua a mostrarsi più affiatata che mai. I segnali lanciati dai due nella Casa sono stati fortemente indicativi e l’amore tra il modello veneto e la showgirl originaria di Caracas è sbocciato una volta che i riflettori del GF Vip si sono spenti. Ulteriore testimonianza della grande voglia che i due hanno di trascorrere del tempo insieme è quella dell’ultima serata di Oriana. La modella sta lavorando continuamente, con vari appuntamenti in discoteca dove i fan accorrono numerosi per incontrarla, con la speranza di strappare un ... Leggi su 361magazine (Di domenica 16 aprile 2023) La seconda classificata del GF VipMarzoli eDal Moro insieme anche sul lavoro Prosegue a gonfie vele la storia d’amore traMarzoli eDal Moro. La coppia di ex gieffini negli ultimi giorni ha catturato grande attenzione mediatica e sui social continua a mostrarsi più affiatata che mai. I segnali lanciati dai due nella Casa sono stati fortemente indicativi e l’amore tra il modello veneto e la showgirl originaria di Caracas è sbocciato una volta che i riflettori del GF Vip si sono spenti. Ulteriore testimonianza della grande voglia che i due hanno di trascorrere del tempo insieme è quella dell’ultima serata di. La modella sta lavorando continuamente, con vari appuntamenti in discoteca dove i fan accorrono numerosi per incontrarla, con la speranza di strappare un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Gli #oriele non si mollano più dopo il GF VIP: Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli ieri sera sono usciti con alcuni… - ritac28_ : RT @GossipItalia3: Ovazione per Oriana Marzoli in Discoteca !!! Sempre più successo per la bella venezuelana. In sua compagnia il fidanzato… - cupidoydesamor : RT @AlessiaMarconc1: Da mamma sono così felice di vedere finalmente Daniele Dal Moro così sereno e contento. Tu e Oriana siete una coppia m… - lolloonthenet : RT @Rosanna52702609: Ragazzi questo tizio che si fingeva donna e fan di Nikita, che aveva cambiato la pagina poi per Micole adesso l’ ha ca… - _MarshyPotter_ : Comunque ha fatto bene per me Oriana a farsi accompagnare da Daniele a questi eventi. Nemmeno io sarei andata da sola, purtroppo. -