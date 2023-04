Ordine d’arrivo Amstel Gold Race 2023: risultati e classifica. Pogacar dominatore, Bagioli 6° (Di domenica 16 aprile 2023) Tadej Pogacar ha vinto la Amstel Gold Race 2023. Il fuoriclasse sloveno ha attaccato quando mancavano una novantina di chilometri al traguardo, ha portato via un gruppetto di undici uomini e ha poi piazzato la rasoiata risolutrice quando mancavano una trentina di chilometri all’arrivo. L’alfiere della UAE Emirates, che un paio di settimane fa si è imposto al Giro delle Fiandre, ha conquistato la Classica della Birra per la prima volta in carria e si lancia con grande ottimismo verso la Freccia Vallone e la Liegi-Bastogne-Liegi. Il vincitore di due Tour de France ha preceduto di 38 secondi l’irlandese Ben Healy, mentre il britannico Thomas Pidcock ha completato il podio precedendo il danese Andreas Kron e il kazako Alexey Lutsenko. Sesto posto per Andrea Bagioli, capace di fare sua la ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) Tadejha vinto la. Il fuoriclasse sloveno ha attaccato quando mancavano una novantina di chilometri al traguardo, ha portato via un gruppetto di undici uomini e ha poi piazzato la rasoiata risolutrice quando mancavano una trentina di chilometri all’arrivo. L’alfiere della UAE Emirates, che un paio di settimane fa si è imposto al Giro delle Fiandre, ha conquistato la Classica della Birra per la prima volta in carria e si lancia con grande ottimismo verso la Freccia Vallone e la Liegi-Bastogne-Liegi. Il vincitore di due Tour de France ha preceduto di 38 secondi l’irlandese Ben Healy, mentre il britannico Thomas Pidcock ha completato il podio precedendo il danese Andreas Kron e il kazako Alexey Lutsenko. Sesto posto per Andrea, capace di fare sua la ...

