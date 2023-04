Orchidee con una fioritura spettacolare: ecco la miscela che devi preparare (Di domenica 16 aprile 2023) Qui di seguito ti suggeriamo come realizzare un buon compost per le tue Orchidee utilizzando gusci d’uovo, fibra di cocco (gusci di cocco grattugiati), pellet misto e letame di capra. Come fare La prima cosa è sbriciolare i gusci d’uovo con le mani. Poi a questi gusci ridotti a briciole si aggiunge la fibra di cocco, che avremo ottenuto semplicemente grattugiando il guscio di una noce di cocco. Mescoliamo leggermente, poi aggiungiamo il pellet misto e quindi il fertilizzante a base di letame di capra e mischiamo il tutto per bene con le mani. Adesso si prende un sacchetto a rete a maglie piuttosto fine e lo riduciamo come se dovessimo indossare un calzino. In questo “calzino” infiliamo poi la parte superiore di una bottiglietta di plastica, che ci servirà a tenere larga l’apertura del sacchetto senza fare troppa fatica, dopodiché cominciamo e riempirlo col nostro ... Leggi su donnaup (Di domenica 16 aprile 2023) Qui di seguito ti suggeriamo come realizzare un buon compost per le tueutilizzando gusci d’uovo, fibra di cocco (gusci di cocco grattugiati), pellet misto e letame di capra. Come fare La prima cosa è sbriciolare i gusci d’uovo con le mani. Poi a questi gusci ridotti a briciole si aggiunge la fibra di cocco, che avremo ottenuto semplicemente grattugiando il guscio di una noce di cocco. Mescoliamo leggermente, poi aggiungiamo il pellet misto e quindi il fertilizzante a base di letame di capra e mischiamo il tutto per bene con le mani. Adesso si prende un sacchetto a rete a maglie piuttosto fine e lo riduciamo come se dovessimo indossare un calzino. In questo “calzino” infiliamo poi la parte superiore di una bottiglietta di plastica, che ci servirà a tenere larga l’apertura del sacchetto senza fare troppa fatica, dopodiché cominciamo e riempirlo col nostro ...

