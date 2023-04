Operation Fortune, il nuovo film di Guy Ritchie con Hugh Grant su Sky in prima tv (Di domenica 16 aprile 2023) Arriva in prima visione su Sky Operation Fortune, nuovo e attesissimo film di Guy Ritchie con protagonista Jason Statham. La pellicola, targata Sky Original, riunisce un cast ricco di volti noti, tra cui Hugh Grant e Aubrey Plaza, tra gli altri. Ecco dunque quando e dove recuperare il film. Venticinque anni dopo l’uscita di Lock & Stock – Pazzi scatenati, che ha visto il debutto alla regia di Guy Ritchie e l’ascesa di Jason Statham come superstar del cinema e che è stata la prima di una lunga serie di pellicole che ha visto la coppia lavorare assieme, Ritchie e Statham tornano a collaborare in questa adrenalinica e divertentissima spy action comedy. Assieme al celebre volto del ... Leggi su velvetmag (Di domenica 16 aprile 2023) Arriva invisione su Skye attesissimodi Guycon protagonista Jason Statham. La pellicola, targata Sky Original, riunisce un cast ricco di volti noti, tra cuie Aubrey Plaza, tra gli altri. Ecco dunque quando e dove recuperare il. Venticinque anni dopo l’uscita di Lock & Stock – Pazzi scatenati, che ha visto il debutto alla regia di Guye l’ascesa di Jason Statham come superstar del cinema e che è stata ladi una lunga serie di pellicole che ha visto la coppia lavorare assieme,e Statham tornano a collaborare in questa adrenalinica e divertentissima spy action comedy. Assieme al celebre volto del ...

