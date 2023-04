Opera, seguendo questi passaggi per te il servizio VPN sarà gratuito (Di domenica 16 aprile 2023) TecnoAndroid Opera si impegna a rimanere competitiva nel mercato dei browser, e per farlo ha integrato ChatGPT e lanciato un servizio VPN gratuito per gli utenti del suo browser. Questo è accessibile su PC Windows, macOS, dispositivi mobili iOS e Android, previa installazione del browser. Opera: come ottenere il servizio gratis? Opera ha annunciato l’introduzione della VPN gratuita nel suo browser, offrendo una soluzione semplice per aumentare la privacy degli utenti. Non sono richiesti account, metodi di pagamento o estensioni aggiuntive, e la funzione può essere attivata con un click o un tap nelle Impostazioni, sotto la sezione Privacy. La VPN gratuita funziona sia in modalità di navigazione standard che in quella privata. Tuttavia, la versione gratuita ha alcune limitazioni: si ... Leggi su tecnoandroid (Di domenica 16 aprile 2023) TecnoAndroidsi impegna a rimanere competitiva nel mercato dei browser, e per farlo ha integrato ChatGPT e lanciato unVPNper gli utenti del suo browser. Questo è accessibile su PC Windows, macOS, dispositivi mobili iOS e Android, previa installazione del browser.: come ottenere ilgratis?ha annunciato l’introduzione della VPN gratuita nel suo browser, offrendo una soluzione semplice per aumentare la privacy degli utenti. Non sono richiesti account, metodi di pagamento o estensioni aggiuntive, e la funzione può essere attivata con un click o un tap nelle Impostazioni, sotto la sezione Privacy. La VPN gratuita funziona sia in modalità di navigazione standard che in quella privata. Tuttavia, la versione gratuita ha alcune limitazioni: si ...

