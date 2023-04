OpenAI offre fino a 20mila dollari per scoprire gli errori e i problemi di ChatGPT (Di domenica 16 aprile 2023) A tanto ammonta la ricompensa per chi segnala malfunzionamenti, imprecisioni vulnerabilità nel codice e nei dati o falle nella sicurezza. Appello agli hacker esperti Leggi su huffingtonpost (Di domenica 16 aprile 2023) A tanto ammonta la ricompensa per chi segnala malfunzionamenti, imprecisioni vulnerabilità nel codice e nei dati o falle nella sicurezza. Appello agli hacker esperti

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HuffPostItalia : OpenAI offre fino a 20mila dollari per scoprire gli errori e i problemi di ChatGPT (di D. Talia) - Slake761 : OpenAI offre fino a 20 mila dollari a chi trova bug e vulnerabilità in ChatGpt ?? - AIopenmind : Zoom annuncia l'espansione di Zoom IQ, il compagno intelligente che potenzia la collaborazione e sblocca il potenzi… - infoitscienza : OpenAI offre 20.000 dollari per chi trova bug nelle sue AI, anche ChatGPT - tecnoandroidit : OpenAI offre 20mila dollari agli utenti che trovano dei bug in ChatGPT - -