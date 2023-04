(Di domenica 16 aprile 2023) Inalmeno 26sono rimaste uccise in unterroristico attribuito all'. Lo riferisce l'Osservatoriono per i diritti umani (Osdh), spiegando che si tratta'ennesima ...

In Siria almeno 26 persone sono rimaste uccise in un attacco terroristico attribuito all'Isis. Lo riferisce l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Osdh), spiegando che si tratta dell'ennesima azione contro i raccoglitori di tartufi nella Siria ...

Ong, 'attacco dell'Isis in Siria, morte 26 persone' - Ultima Ora Agenzia ANSA

In Siria almeno 26 persone sono rimaste uccise in un attacco terroristico attribuito all'Isis. Lo riferisce l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Osdh), spiegando che si tratta dell'ennesima azi ...