Omaggio delle associazioni del Cis nel cinquantenario dell'assassinio dei Fratelli Mattei (Di domenica 16 aprile 2023) Nel cinquantenario dell'assassinio di Virgilio e Stefano Mattei le associazioni aderenti al Cis guidate da Domenico Gramazio hanno partecipato alla iniziativa promossa da Antonella Mattei a Primavalle. Per l'evento Omaggio erano presenti esponenti del Governo, della Regione Lazio, del Comune di Roma e del Municipio. “Nel ricordo di Virgilio e Stefano Mattei la bandiera dei Volontari Nazionali, organizzazione del MSI dove militava Virgilio. Abbiamo reso Omaggio ai Fratelli Mattei, assassinati dal fuoco dell'altra sinistra nel cinquantenario del loro sacrificio” le parole di Gramazio. a nome del coordinamento dell'Associazione di Destra ... Leggi su iltempo (Di domenica 16 aprile 2023) Neldi Virgilio e Stefanoleaderenti al Cis guidate da Domenico Gramazio hanno partecipato alla iniziativa promossa da Antonellaa Primavalle. Per l'eventoerano presenti esponenti del Governo,a Regione Lazio, del Comune di Roma e del Municipio. “Nel ricordo di Virgilio e Stefanola bandiera dei Volontari Nazionali, organizzazione del MSI dove militava Virgilio. Abbiamo resoai, assassinati dal fuoco'altra sinistra neldel loro sacrificio” le parole di Gramazio. a nome del coordinamento'Associazione di Destra ...

