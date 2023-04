Oltre Osimhen si è visto poco (Di domenica 16 aprile 2023) Cesare – Caro Guido pareggio da due volti: potevamo vincere, pensando ad Osimhen che ha spaccato la traversa, ma potevamo anche perdere, pensando all’enorme occasione del Verona sul finale. Questa partita è stata vittima del turnover del Napoli in vista della sfida storica contro il Milan di martedì prossimo. E non si poteva non fare turnover, anzi il Milan lo ha fatto totale risparmiando solo il portiere (e pareggiando). Guido – E quindi, caro Cesare, all’allenatore, talora criticato in passato proprio per non aver fatto più turnover, non va addebitato assolutamente nulla. Credo che Spalletti si trovi a gestire un momento complicatissimo. Da un lato l’entusiasmo per uno scudetto sempre più vicino dall’altro la bulimia dei tifosi che pensano di poter vincere la Champions. Ed in questa funzione di pompiere/razionalizzatore Spalletti sta andando alla grande. Nonostante ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 16 aprile 2023) Cesare – Caro Guido pareggio da due volti: potevamo vincere, pensando adche ha spaccato la traversa, ma potevamo anche perdere, pensando all’enorme occasione del Verona sul finale. Questa partita è stata vittima del turnover del Napoli in vista della sfida storica contro il Milan di martedì prossimo. E non si poteva non fare turnover, anzi il Milan lo ha fatto totale risparmiando solo il portiere (e pareggiando). Guido – E quindi, caro Cesare, all’allenatore, talora criticato in passato proprio per non aver fatto più turnover, non va addebitato assolutamente nulla. Credo che Spalletti si trovi a gestire un momento complicatissimo. Da un lato l’entusiasmo per uno scudetto sempre più vicino dall’altro la bulimia dei tifosi che pensano di poter vincere la Champions. Ed in questa funzione di pompiere/razionalizzatore Spalletti sta andando alla grande. Nonostante ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : Oltre Osimhen si è visto poco Spalletti si trova a gestire un momento complicatissimo, con l’entusiasmo per lo scu… - AndreaB21945329 : @frasc77 E tutto ciò permette di giocare meglio anche a tutti gli altri(anche kvara, che oltre a questa cosa poi ha… - middleton____ : @AndreaC_1998_ Giochiamo così da dopo le nazionali. Alcuni dei nostri giocatori sono andati dall'altra parte del mo… - Profilo3Marco : RT @CorSport: ?? STOP #NAPOLI AL MARADONA! Gli azzurri non vanno oltre lo 0-0 contro l’Hellas #Verona ?? Nel finale entra in campo #Osimhe… - DaniVal65287103 : @Radionowhere5 Sono d'accordo su tutto... Tranne su Milik e sull'assenza di giocatori di Osimhen e Kvara e di difen… -