Olindo Romano e Rosa Bazzi | tutto il caso giudiziario | le prove | i protagonisti E cosa è cambiato | oggi

... difende se stesso e il suo operato dopo la richiesta di revisione firmata dal sostituto procuratore di Milano Cuno Tarfusser che parla di errore giudiziario nei confrontie Rosa Bazzi ,...... difende se stesso e il suo operato dopo la richiesta di revisione firmata dal sostituto procuratore di Milano Cuno Tarfusser che parla di errore giudiziario nei confrontie Rosa Bazzi, ...Testimone oculare, prova scientifica e confessioni, in questo ordine cronologico esatto. Controe Rosa Bazzi, condannati in via definitiva all'ergastolo per la strage di Erba, c'è tutto quello che la pubblica accusa vorrebbe avere tra le mani per vincere un processo. Eppure, a ...

Strage di Erba, il pg di Milano: "Olindo e Rosa innocenti, prove scientifiche li scagionano" TGCOM

Home Adn Kronos Strage Erba, tutto sulle tre prove della discordia: confessioni, scienza e testimone Testimone oculare, prova scientifica e confessioni, in questo ordine cronologico esatto. Contro Oli ...Uno dei difensori della coppia, Fabio Schembri spiega perché i due sarebbero innocenti: “Ci interessa che la verità venga a galla” ...