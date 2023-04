Olindo e Rosa | riaprire il processo | secondo voi sono innocenti?

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stanzaselvaggia : Beppe Castagna, fratello di Raffaella Castagna, zio di Youssef Marzouk, figlio di Paola Galli, uccisi da Rosa Bazzi… - Corriere : Strage Erba, il procuratore: «Olindo e Rosa vittime di errore giudiziario, riaprire il caso» - MediasetTgcom24 : Strage di Erba, il pg di Milano: 'Olindo e Rosa innocenti, prove scientifiche li scagionano' #strageerba #rosa… - Karmamietitore : RT @SabrySocial: Strage di Erba, il pg di Milano: 'Olindo e Rosa innocenti'. E chi restituirà 17 anni di vita a questi due disgraziati? P… - Anto7892 : RT @SabrySocial: Strage di Erba, il pg di Milano: 'Olindo e Rosa innocenti'. E chi restituirà 17 anni di vita a questi due disgraziati? P… -

'Le dichiarazioni auto accusatorie' di, scrive ancora 'sono da considerarsi false confessioni acquiescenti. Tali conclusioni si fondano sui più recenti ed avanzati dati scientifici che ...- Il procuratore generale di Milano Tarfusser chiede la revisione del processo per la morte di Raffaella Castagna, del figlio Youssef Marzouk di soli 2 anni, della nonna del piccolo Paola Galli e di ...... in via definitiva, i coniugiRomano eBazzi. Il documento di 58 pagine sulla strage di Erba 'Oggi, a distanza di oltre 17 anni, la scienza - se auspicabilmente ammessa a farlo nel ...

Strage di Erba, il pg di Milano: "Olindo e Rosa innocenti, prove scientifiche li scagionano" TGCOM

Il pg di Milano chiede la riapertura del processo della strage di Erba, dichiarando inattendibile la memoria di Mario Frigerio, unico testimone dell'omicidio ...Le tre prove cardine, il riconoscimento degli imputati come autori del delitto da parte di Frigerio, le confessioni dei coniugi e la macchia di sangue vengono smontate una a una dal magistrato ...