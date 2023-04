“Olindo e Rosa Bazzi innocenti”. Il procuratore chiede la revisione del processo

(Di domenica 16 aprile 2023) Il sostitutogenerale di Milano, Cuno J. Tarfusser, ha chiesto alla Corte di appello di Brescia ladelche ha condannato all’ergastoloRomano eper la strage di Erba (Co) dell’11 dicembre 2006. Quella sera vennero uccise una dopo l’altra tre donne e un bambino e ferito gravemente il marito di una delle donne. In 58 pagine Tarfusser smonta i capisaldi di quella sentenza e le tre prove regine per la condanna (una macchia di sangue di una delle donne uccise, trovata nell’auto di; la testimonianza del sopravvissuto, Mario Frigerio, deceduto poi anni fa e la confessione degli stessidel 10 gennaio 2007) ed elenca tre nuove prove raccolte dalla difesa degli imputati con la ...

sono innocenti, il processo è da rifare, ci sono prove nuove che annullano il valore e la forza probatoria" di quelle che hanno condannato i due coniugi. Altro che "relazione di venti ...Il sostituto procuratore della Corte d'Appello di Milano, Cuno Tarfusser, ne è certo:Romano eBazzi, condannati in via definitiva all'ergastolo per la strage di Erba del 2006, sono innocenti. Per questo ha avanzato richiesta di revisione del processo perla morte di ...Nel documento, infatti, sottolinea chepotrebbero essere scagionati dalla scienza. Per il pg Tarfusser, infatti, alcune certezze scientifiche potrebbero "fare sgretolare i tre pilastri ...

Strage di Erba, il pg di Milano: "Olindo e Rosa innocenti, prove scientifiche li scagionano" TGCOM

Dopo l'ipotesi di riapertura del caso della strage di Erba , per la quale secondo il pg di Milano Olindo e Rosa sono innocenti , arriva la reazione dei fratelli Pietro e Beppe Castagna, che nella stra ...Tra gli elementi ‘nuovi’ emersi sulla base di una consulenza, che metterebbero in dubbio la condanna di Rosa e Olindo, il pg Cuno Tarfusser segnala la non attendibilità del teste, nel frattempo ...