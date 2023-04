Ohio, il calo di consenso per gli aiuti all’Ucraina sarà un tema caldo alle primarie USA (Di domenica 16 aprile 2023) Il Financial Times ha indagato sull’atmosfera che si respira in Ohio a proposito del sostegno americano all’Ucraina, sia a livello popolare che negli ambienti politici, specialmente nel Partito Repubbliano. È scomparso l’entusiasmo del 2022 e ormai l’attenzione degli elettori si è spostata quasi totalmente sui problemi interni. E non potrebbe essere altrimenti in uno Stato come l’Ohio, funestato dal grave disastro ambientale dello scorso febbraio, di cui la stampa mainstream ha parlato pochissimo. L’inviata del Financial Times Felicia Schwartz si occupa anche di capire lo sviluppo delle tendenze isolazioniste da sempre latenti nei repubblicani e che troveranno voce nella campagna elettorale per le primarie alle presidenziali del 2024. Il fattore socio economico sfianca il sostegno ... Leggi su strumentipolitici (Di domenica 16 aprile 2023) Il Financial Times ha indagato sull’atmosfera che si respira ina proposito del sostegno americano, sia a livello popolare che negli ambienti politici, specialmente nel Partito Repubbliano. È scomparso l’entusiasmo del 2022 e ormai l’attenzione degli elettori si è spostata quasi totalmente sui problemi interni. E non potrebbe essere altrimenti in uno Stato come l’, funestato dal grave disastro ambientale dello scorso febbraio, di cui la stampa mainstream ha parlato pochissimo. L’inviata del Financial Times Felicia Schwartz si occupa anche di capire lo sviluppo delle tendenze isolazioniste da sempre latenti nei repubblicani e che troveranno voce nella campagna elettorale per lepresidenziali del 2024. Il fattore socio economico sfianca il sostegno ...

