"Odio cieco, punto di non ritorno della violenza politica"; Meloni scuote l'Italia (Di domenica 16 aprile 2023) Oggi, 16 aprile 2023, è il 50esimo anniversario del rogo di Primavalle. Una ferita insanabile per la destra Italiana: Virgilio Mattei, 22 anni, e il fratellino Stefano, di soli 8 anni, morirono tra le fiamme a causa dell'azione criminale degli estremisti di sinistra. Il tutto a Roma, nel loro appartamento dato alle fiamme da un gruppo di Potere Operaio. L'obiettivo era Mario Mattei, un ex netturbino, che all'epoca aveva 48 anni er era segretario di una sezione del Msi. Un orrore che nessuno scorda. E che non scorda nemmeno Giorgia Meloni, che nel giorno del 50esimo anniversario del duplice efferato omicidio spende parole dal grande peso specifico. "Con il rogo di Primavalle e il barbaro assassinio di Stefano e Virgilio Mattei, il nostro popolo è stato costretto a prendere coscienza di una realtà che si andava affermando ma che in tanti continuavano a ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 aprile 2023) Oggi, 16 aprile 2023, è il 50esimo anniversario del rogo di Primavalle. Una ferita insanabile per la destrana: Virgilio Mattei, 22 anni, e il fratellino Stefano, di soli 8 anni, morirono tra le fiamme a causa dell'azione criminale degli estremisti di sinistra. Il tutto a Roma, nel loro appartamento dato alle fiamme da un gruppo di Potere Operaio. L'obiettivo era Mario Mattei, un ex netturbino, che all'epoca aveva 48 anni er era segretario di una sezione del Msi. Un orrore che nessuno scorda. E che non scorda nemmeno Giorgia, che nel giorno del 50esimo anniversario del duplice efferato omicidio spende parole dal grande peso specifico. "Con il rogo di Primavalle e il barbaro assassinio di Stefano e Virgilio Mattei, il nostro popolo è stato costretto a prendere coscienza di una realtà che si andava affermando ma che in tanti continuavano a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IsraelinItaly : L'#odio cieco contro #Israele non ha risparmiato neanche Alessandro Parini, italiano di 35 anni in vacanza a… - MarcoRe28957506 : L'odio è cieco; la rabbia ti porta via, e chi fa vendetta corre il rischio di assaporare un sorso amaro. - gicolino69 : @Marilena0407 @Paola222006421 @Mov5Stelle Quando il cieco odio non guarda in faccia a nessuno, nemmeno gli innocent… - CMastroff : @pumi2017 @UKRinIT Mi sembra abbastanza crudele, odio cieco. La Russia non ha avuto scelte, é una tragedia comune d… - PAOLOGELLI : @EnzoCherici Macché... in Italia non dura niente così a lungo. Solo l’odio stupido e cieco nei confronti di quel ragazzo. -