Occhio al gesto di Jannik Sinner | il vaffa a Rune dopo la sceneggiata | Guarda

(Di domenica 16 aprile 2023) Sfuma la finalissima ai Masters 1000 di Montecarlo per, che cade in semifinale contro il norvegese Holgeral termine di una battaglia tiratissima durata tre set. Durante la partita, interrotta per pioggia e poi ripresa,ha dato come al solito il peggio di sé: proteste, sceneggiate, urla. Il tutto stigmatizzato dai fischi del pubblico. Ovvia la delusione di, che si è detto molto dispiaciuto per come è andata a finire: "Sono sicuramente molto deluso. Di sicuro la pioggia ha cambiato il match, sia l'atmosfera che le condizioni del campo, molto più lento. Ma va detto che era così per entrambi", ha spiegato il tennista azzurro. E ancora, sulla sfida ha aggiunto: "All'inizio c'era molto vento ma sono riuscita a gestirla, poi con il match sospeso per pioggia ho vissuto un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HankHC91 : RT @La_Lettura: Il gesto di Amendola: tre maestri dell’arte – Burri, Vedova, Nitsch – sotto l’occhio di un maestro della fotografia che in… - CorriereCultura : RT @La_Lettura: Il gesto di Amendola: tre maestri dell’arte – Burri, Vedova, Nitsch – sotto l’occhio di un maestro della fotografia che in… - La_Lettura : Il gesto di Amendola: tre maestri dell’arte – Burri, Vedova, Nitsch – sotto l’occhio di un maestro della fotografia… - occhio_notizie : Una donna, a Riviera del Brenta, si sarebbe tolta la vita dopo la morte del figlio avvenuta solo qualche settimana… - NovareseVolante : @colorsoffeeling Purtroppo non li conosceremo mai,il problema è il fatto che sia riuscita a nascondere i suoi probl… -

... e molti indizi vanno in questa direzione, ma è difficile trovare una ragione che spieghi un...avrebbe cercato inutilmente di mettersi in contatto con le sue compagne perché la tenessero d'Vuoi perché compiono unbuffo o perché fanno qualche espressione divertente che fa impazzire ... L'immediato colpo d'arriva proprio dal trattamente che questo cucciolo riceve senza nessuno ...... che sul Foglio ha scritto che il Dalai Lama si è dovuto "assurdamente scusare" e la minimizzazione del, nelle scuse, viene presa come ovvia per un innocente "siparietto" ("unsemplice, ...

Jannik Sinner, occhio al gesto: il "vaffa" a Rune dopo la sceneggiata Liberoquotidiano.it

Mercurio e Sole vi consigliano di fare un po’ di sport per rimettervi in sesto. I nati dal 24 maggio al 3 giugno potranno contare sul loro senso dell’umorismo per fare colpo in amore. “Sesso, bugie e ...Non si parla d'altro: il video virale del Dalai Lama che chiede a un ragazzo di «succhiargli la lingua» ha indignato il mondo. Ecco tutte le tesi e le antitesi che cercano di rispondere alla domanda: ...