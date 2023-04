Nuova vita per Veronica Lario: amministrerà lei i suoi affari. E si lancia nel fitness con una società di gestione di palestre (Di domenica 16 aprile 2023) Veronica Lario, ex moglie di Silvio Berlusconi, ha deciso di lanciarsi nel fitness nel 2023 dopo avere acquisito il controllo di una società – la Ippocampo srl – specializzata nella gestione di palestre. La mamma di tre dei figli del Cavaliere, che in realtà si chiama Miriam Bartolini (Veronica Lario era il suo nome d’arte), ha infatti acquisito tutte le quote dei soci di Ippocampo, che era già società collegata al suo gruppo imprenditoriale attraverso la controllata Equitago srl. Da quest’ultima Veronica-Miriam ha rilevato il 61% di Ippocampo, per poi acquistare anche le quote dei due altri soci di riferimento, Alessandro Antonioli (22%) e Roberto Ronchi. L’operazione è avvenuta pagando al valore ... Leggi su open.online (Di domenica 16 aprile 2023), ex moglie di Silvio Berlusconi, ha deciso dirsi nelnel 2023 dopo avere acquisito il controllo di una– la Ippocampo srl – specializzata nelladi. La mamma di tre dei figli del Cavaliere, che in realtà si chiama Miriam Bartolini (era il suo nome d’arte), ha infatti acquisito tutte le quote dei soci di Ippocampo, che era giàcollegata al suo gruppo imprenditoriale attraverso la controllata Equitago srl. Da quest’ultima-Miriam ha rilevato il 61% di Ippocampo, per poi acquistare anche le quote dei due altri soci di riferimento, Alessandro Antonioli (22%) e Roberto Ronchi. L’operazione è avvenuta pagando al valore ...

