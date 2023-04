(Di domenica 16 aprile 2023) Altra ottima prova diagli Assoluti primaverili diin vasca lunga in corso di svolgimento a Riccione. Dopo la vittoria nei 200 e 800 sl (in questo secondo caso con annesso biglietto per il Mondiale di Fukuoka) nei primi due giorni di gare, la romana ha mostrato il suo talento anche ieri nei 1500 sl e con un buon 15’53”29 ha conquistato un altro titolo italiano e un altro pass per la rassegna iridata che si terrà in Giappone dal 23 al 30 luglio 2023. “è stato il miglior campionato italiano della mia carriera perché non ho mai fatto questi tempi ad aprile – ha affermatodopo gli 800 di ieri -.veramente. Sto lavorandoe ora ciancora altri mesi per migliorare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Nuoto, Simona Quadarella: “Sono contenta dei risultati finora ottenuti, quest’anno mi sento bene” - - Nuotomania : DA - nuotopuntocom : Nuoto•com | Simona Quadarella si aggiudica l’oro e il pass per Fukuoka nei 1500 stile libero.… - Swim4life_it : La romana stacca il secondo pass personale dopo quello ottenuto negli 800, “Sono felicissima di questa prestazione,… - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #Campionatiitalianiassolutinuoto2023 Nuoto, Simona Quadarella: “Sono felice per il mio tempo, q… -

I qualificati per i Mondiali al momento sono:Quadarella (CC Aniene): 800 stile libero (8'21"... 100 rana (1'06"18) Alberto Razzetti (Fiamme Gialle/GenovaMy Sport): 200 farfalla (1'54"98) ...... DATE, ORARI E TV TUTTI I RISULTATI QUALIFICAZIONI PARIGI 2024,: COME FUNZIONANO Niente da ... Il secondo pass di giornata per i Mondiali in Giappone lo strappaQuadarella , capace di ...Raschiatore 23. Ilaria Riccioni 24. Domenico Sbraccia Detto Mimmo 25. Samanta Sciamanna 26. ... fondatrice Comitato 'Scuole Sicure Teramo', 49 anni Deborah Salvatore - Istruttrice die ...

Nuoto, Campionati italiani 2023: Simona Quadarella guida la truppa tricolore con il pass iridato per Fukuoka OA Sport

Altra ottima prova di Simona Quadarella agli Assoluti primaverili di nuoto in vasca lunga in corso di svolgimento a Riccione. Dopo la vittoria nei 200 e 800 sl (in questo secondo caso con annesso bigl ...IN AGGIORNAMENTO - Quattro quinti di colore azzurro. Undici pass mondiali e nove atleti già qualificati per Fukuoka 2023; tre record italiani, quello assoluto individuale di Sara Franceschi nei 200 mi ...