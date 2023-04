Nuoto | Matteo Restivo vince il titolo nei 200 dorso agli Assoluti e strappa il pass per il Mondiale

(Di domenica 16 aprile 2023)e connei 200primaverili diin vasca corta a Riccione. L’azzurro classe 1994 disputa una grande gara e con un ottimo 1’56?96iltricolore, conquistando anche ilper ilche si terrà a Fukuoka (Giappone) dal 23 al 30 luglio 2023.ha iniziato la sua prova con un buonissimo ritmo e ha virato ai 100 metri in prima posizione in 59.99. Nella seconda parte di gara il nativo di Udine non ha perso smalto e con un’ultima vasca chiusa in 29.90 ha conquistato tutto ciò che si poteva prendere (vittoria eper la rassegna iridata). Secondo posto per Lorenzo Mora, che è ...

... precedendo Filippo Megli eCiampi . Per quanto concerne la gare femminili, invece, la ... Federico Burdisso (Aureliaasd) 52.01 100m dorso donne - Batterie 1. Francesca Pasquino (In Sport ...Quarta giornata di gare ai Campionati italiani dia Riccione. Un appuntamento importante non soltanto per la conquista del titolo nazionale, ma ... aRestivo e Lorenzo Mora nei 200 dorso ...La terza sessione dei Primaverili validi come Trials azzurri si aprono a Riccione con la vittoria di Gregorio Paltrinieri negli 800 in 7'46'47 suLamberti 7'49'48 e Luca De Tullio. Un tempo, quello di Greg, curiosamente secondo al mondo ma non sufficiente per centrare il pass posto a 7'44'. "Un crono incredibilmente basso ma sono ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.05: Federico Burdisso riesce ad avere la meglio per un solo centesimo sul redivivo Codia, entrambi vicini al crono per la qualificazione per Fukuoka.