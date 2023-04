Nuoto | Marco De Tullio ottiene il titolo dei 200 sl a Riccione | ma non c’è la qualificazione iridata

Leggi su oasport

(Di domenica 16 aprile 2023) Pronostici rispettati nella Finale degli Assoluti di2023 dei 200 stile libero uomini. Nello Stadio deldi, penultima giornata di gare in questi campionati nostrani e le quattro vasche hanno dato seguito a quanto già visto nei 400 sl, ovveroDeè il più forte. Il pugliese si è imposto con il crono di 1:47.13, ma non è riuscito a ottenere il crono richiesto dalla Federper laai Mondiali di Fukouka (Giappone), in programma dal 23 al 30 luglio. Sarebbe servito un crono da 1:46.26 per centrare l’obiettivo non facile per i finalisti. Indubbiamente un passaggio ai 100 metri troppo cauto quello di Dein 52.69 che poi non gli ha permesso di siglare quanto cercava. A completare il podio sono stati ...