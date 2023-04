Nuoto, Gregorio Paltrinieri: “7’46” non è male, nei 1500 proverò a strappare il pass per il Mondiale” (Di domenica 16 aprile 2023) Sorride a metà Gregorio Paltrinieri dopo la sua prestazione negli 800 stile libero agli Assoluti primaverili di Nuoto in vasca lunga che si stanno svolgendo a Riccione. L’argento olimpico in carica su questa distanza ha conquistato il titolo tricolore, ma il suo 7:46.47 non è bastato per strappare il pass per il Mondiale di Fukuoka 2023. Nonostante il risultato non proprio soddisfacente, Paltrinieri però non è sembrato preoccupato nell’intervista post gara: “Considerando il percorso che ho dovuto fare quest’inverno la gara non è male, semplicemente il tempo era basso e per fare 7’44” devo essere in forma. In questo momento non sono al 100% ma il tempo mi soddisfa. Non è mai facile gareggiare in un contesto del genere. Io aspetto l’estate ed è lì che ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) Sorride a metàdopo la sua prestazione negli 800 stile libero agli Assoluti primaverili diin vasca lunga che si stanno svolgendo a Riccione. L’argento olimpico in carica su questa distanza ha conquistato il titolo tricolore, ma il suo 7:46.47 non è bastato perilper ildi Fukuoka 2023. Nonostante il risultato non proprio soddisfacente,però non è sembrato preoccupato nell’intervista post gara: “Considerando il percorso che ho dovuto fare quest’inverno la gara non è, semplicemente il tempo era basso e per fare 7’44” devo essere in forma. In questo momento non sono al 100% ma il tempo mi soddisfa. Non è mai facile gareggiare in un contesto del genere. Io aspetto l’estate ed è lì che ...

