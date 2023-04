Nuoto, Federico Burdisso conquista il titolo dei 100 delfino uomini, ma niente pass iridato (Di domenica 16 aprile 2023) Di un soffio. Federico Burdisso ha vinto il titolo dei 100 delfino uomini degli Assoluti primaverili di Nuoto che si stanno tenendo a Riccione. Nella manifestazione valida per la qualificazione ai Mondiali di Fukuoka (Giappone), in programma dal 23 al 30 luglio, il lombardo ha bissato il successo dei 50 metri, con il tempo di 51.86. Una prestazione però non sufficiente a Burdisso per centrare il pass per la rassegna iridata, visto che la FederNuoto richiedeva il riferimento di 51.67. Un passaggio ai 50 metri probabilmente troppo lento del classe 2001 in 24.06 e la vasca di ritorno sotto i 28? (27.80) non è stata sufficiente per centrare l’obiettivo. Da dire, una Finale lottata con il primatista italiano, Piero Codia, ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) Di un soffio.ha vinto ildei 100degli Assoluti primaverili diche si stanno tenendo a Riccione. Nella manifestazione valida per la qualificazione ai Mondiali di Fukuoka (Giappone), in programma dal 23 al 30 luglio, il lombardo ha bissato il successo dei 50 metri, con il tempo di 51.86. Una prestazione però non sufficiente aper centrare ilper la rassegna iridata, visto che la Federrichiedeva il riferimento di 51.67. Unaggio ai 50 metri probabilmente troppo lento del classe 2001 in 24.06 e la vasca di ritorno sotto i 28? (27.80) non è stata sufficiente per centrare l’obiettivo. Da dire, una Finale lottata con il primatista italiano, Piero Codia, ...

