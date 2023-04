(Di domenica 16 aprile 2023) Andata in archivio la quarta e penultima giornata deididi scena nello Stadio dela Riccione. Titoli in palio e selezione per idi(Giappone), in programma dal 23 al 30 luglio di quest’anno. Nei 100 delfino uomini Finale all’ultimo respiro per il titolo tricolore, che ha sorriso a Federico Burdisso: il lombardo si è imposto con il crono di 51.86, precedendo di appena un centesimo Piero Codia (51.87). Niente pass però per il classe 2001 nostra, visto il tempo-limite imposto dalla FIN di 51.67. A completare il podio è stato Christian Ferraro in 52.18. Nei 100 dorso donne, orfani di Margherita Panziera e di Silvia Scalia, Anita Gastaldi (classe 2003) si è imposta in 1:00.92, considerando il suo 1:02.14 di accredito. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Nuoto, Campionati italiani 2023: Matteo Restivo vola ai Mondiali di Fukuoka, Sara Curtis stupisce nei 50 sl - - popovicicrazia : Campionati italiani di nuoto molto mid eh ma la super butenza del nuoto mi dicevano lol Quando capirete che contes… - apeindiana : RT @RaiSport: Nuoto: Campionati Assoluti primaverili ?? Batterie 3a giornata in diretta dalle 10, finali alle 18.30 su RaiSport #Assoluti… - apeindiana : RT @RaiSport: Quarta giornata dei Campionati Assoluti primaverili di nuoto Segui le batterie alle 10 e le finali alle 15.40 su RaiSport #… -

Nella prestigiosa cornice deiNazionali Assoluti primaverili UnipolSai , la braidese classe 2003 (della società VO2Torino) è salita sul 2° gradino del podio nei 200 m Misti: crono ...Si è chiusa la sessione mattutina deiAssoluti diRiccione 2023 , una domenica 16 aprile in cui si sono svolte diverse batterie e abbiamo avuto diversi risultati indicativi sullo stato di forma dei nostri atleti, molti ...Quarta giornata di gare aiitaliani dia Riccione. Un appuntamento importante non soltanto per la conquista del titolo nazionale, ma anche per i pass per i Mondiali di Fukuoka (Giappone). Oggi attenzione a ...

LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2023 in DIRETTA: alle 10.00 le batterie, orario diverso per le finali OA Sport

Andata in archivio la quarta e penultima giornata dei Campionati italiani di nuoto 2023 di scena nello Stadio del Nuoto a Riccione. Titoli in palio e selezione per i Mondiali di Fukuoka (Giappone), in ...Segnali positivi dall'Italtuffi anche nell'ultima giornata della prima tappa della World Cup a Xi'an, in Cina. Sarah Jodoin di Maria chiude al quarto posto la finale dalla piattaforma. La 23enne canad ...