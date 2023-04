(Di domenica 16 aprile 2023) C’è più amarezza che felicità sul volto didopo la vittoria nei 200 misti agli Assoluti primaverili diin vasca lunga a Riccione. L’azzurro partiva con l’obiettivo di ottenere il pass per il Mondiale che si terrà a Fukuoka (Giappone) 2023, ma la prestazione di ieri non è bastata. “Pensavo di partire più determinato – ha affermato l’azzurro classe 1999 subito dopo la sua gara davanti ai microfoni -.contento per il titolo, ma nonné per ilné per le mieavute in vasca”. Il nativo di Lavagna sa benissimo di poter fare molto meglio di 1:57.94: “Il risultato di oggi (ieri, ndr) non rispecchia minimamente ciò che sentivo sia nel riscaldamento che negli ultimi giorni di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #AlbertoRazzetti Nuoto, Alberto Razzetti campione italiano nei 200 misti agli Assoluti, non c’è… - Nuotomania : DA - nuotopuntocom : Nuoto•com | Thomas Ceccon per Alberto Burlina: “Un premio più che meritato”. - fra_pignani : RT @nuotopuntocom: Nuoto•com | Alberto Burlina allenatore dell’anno - CereaSara : RT @nuotopuntocom: Nuoto•com | Alberto Burlina allenatore dell’anno -

... 400 stile libero (3'44"69) Lisa Angiolini (Carabinieri/Virtus Buonconvento): 100 rana (1'06"18)Razzetti (Fiamme Gialle/GenovaMy Sport): 200 farfalla (1'54"98) Sara Franceschi (Fiamme ......40 - RAIDUE HD: Rubrica - La Domenica Sportiva (diretta) dallo studio TV2 - Milano Conduce:... Davide Novelli ore 10:00: C.ti Assoluti primaverili Batterie 4a giornata (diretta) da ...... DATE, ORARI E TV TUTTI I RISULTATI QUALIFICAZIONI PARIGI 2024,: COME FUNZIONANO Niente da ... Nei 200 misti, la vittoria va adRazzetti con il crono di 1'5848. Poco male se non basta per i ...

Nuoto, Alberto Razzetti: "Non sono soddisfatto né per il tempo né per le sensazioni" OA Sport

Penultima mattinata di gare allo Stadio del Nuoto di Riccione per gli Assoluti 2023. Bene gli azzurri che illuminano la vasca in vista delle finali.Quarta giornata di gare ai Campionati italiani di nuoto a Riccione. Un appuntamento importante non soltanto per la conquista del titolo nazionale, ma anche per i pass per i Mondiali di Fukuoka (Giappo ...