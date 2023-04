Nucleare sì | nucleare no? Preparare il sistema italiano alle nuove tecnologie

Leggi su formiche

(Di domenica 16 aprile 2023) In Italia il destino della produzione di energia elettrica da fonte, a dispetto delle conoscenze tecnologiche e delle realizzazioni di centrali nucleari fra le più avanzate in Occidente fino agli anni Settanta dello scorso secolo, è stato fortemente pregiudicato da due referendum votati in piena onda emotiva a seguito degli incidenti occorsi alla centrale di Chernobyl e di Fukushima. Secondo molti studiosi i due responsi popolari non vieterebbero la produzione nazionale di energia elettrica da fontema, questo, è tema da affrontare semmai in altra sede. È fattuale l’aumento della domanda di energia elettrica sia nei consumi registrati negli ultimi decenni sia in quelli previsti per i prossimi anni (outlook Iea). Lo scenario generato dalla crisi ucraina pone ulteriori sfide di...