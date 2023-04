Notte tranquilla per Berlusconi ricoverato al San Raffaele (Di domenica 16 aprile 2023) E' stata una Notte tranquilla per Silvio Berlusconi la dodicesima che ha trascorso nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano, dove è stato ricoverato lo scorso 5 aprile. ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 16 aprile 2023) E' stata unaper Silviola dodicesima che ha trascorso nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Sandi Milano, dove è statolo scorso 5 aprile. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... restoalsud : #territorio #sud #lavoro Per Berlusconi notte tranquilla, non è previsto bollettino medico - - Italpress : Per Berlusconi notte tranquilla, non è previsto bollettino medico - MasterblogBo : MILANO (ITALPRESS) – Un’altra notte tranquilla per SilvioBerlusconi al San Raffaele di Milano. L’ex premier, da 12… - Italpress : Per Berlusconi notte tranquilla, non è previsto bollettino medico - Italpress : Per Berlusconi notte tranquilla, non è previsto bollettino medico -