Notte di Pasqua | missili russi distruggono una chiesa ortodossa nella regione di Zaporizhzhia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Nella notte della Pasqua ortodossa le forze russe hanno bombardato una chiesa alla periferia di Zaporizhzhia.… - Avvenire_Nei : 1.200 migranti soccorsi nello Jonio. Inchiesta su naufragio in Sar maltesi - C267E221N935I : RT @vadim07751823: La Nato bombarda il centro di Donetsk la notte di Pasqua. Governo italiano,voi aiutate l'ucraina uccidendo i civili e bo… - BoscoSilvio : RT @jacopo_iacoboni: Questa è la chiesa di Kamyshevakh, nella regione di Zaporizhzhia: è stata bombardata dai russi anche nella notte della… - abunabuana : RT @vadim07751823: La Nato bombarda il centro di Donetsk la notte di Pasqua. Governo italiano,voi aiutate l'ucraina uccidendo i civili e bo… -

Mentre Putin e Kirill si battevano il petto in chiesa invocando la pace dall'alto del loro essere i principali responsabili della guerra, nelladil'esercito russo ha lanciato missili S - 300 contro il villaggio di Kushugum, nella regione di Zaporizhzhia . Una chiesa risalente al 1906, la biblioteca centrale e la casa di ...Nel bombardamento danneggiata anche una chiesa dove non è stato possibile celebrare la messa di. 'Niente è sacro, neanche ladella resurrezione', ha scritto Malashko. ZELENSKY - 'Oggi ...In quel momento non c'era nessuna funzione e nessuna benedizione del cibo pasquale nella chiesa, di solito molto affollata ladi', ha detto il capo della comunità, Yurii Karapetian. 'C'...

La notte di Pasqua nel Santuario di Padre Pio Tele Radio Padre Pio

Nella notte di Pasqua l'esercito russo ha lanciato missili S-300 contro il villaggio di Kushugum, nella regione di Zaporizhzhia. Distrutta la chiesa di San Michele ...Guerra Ucraina, diretta oggi domenica 16 aprile. Yevgeny Prigozhin, ancora una volta, spariglia le carte, e lancia un sorprendente appello a Vladimir Putin: fermi l'invasione in Ucraina ...