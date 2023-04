"Non sapevamo nulla": spia russa, l'agguato dei magistrati al ministro Nordio (Di domenica 16 aprile 2023) La fuga dall'Italia dell'imprenditore russo Artem Uss agita ancora le acque. Ieri la premier Giorgia Meloni ha definito il fatto “abbastanza grave”. Aggiungendo: “Mi riservo di parlarne con il ministro della Giustizia Carlo Nordio per capire come sono andate le cose. L'anomalia principale credo sia la decisione della Corte d'Appello di offrire gli arresti domiciliari con motivazioni discutibili e di mantenerla anche quando c'era un'iniziativa sull'estradizione, perché in quel caso il rischio di fuga diventa più evidente”. Il ministro Nordio ha deciso accertamenti sulla decisione della Corte d'appello di Milano di concedere a Uss gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico anziché il carcere. I magistrati ribattono di non essere stati informati dal Ministero dell'allarme lanciato dal governo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 aprile 2023) La fuga dall'Italia dell'imprenditore russo Artem Uss agita ancora le acque. Ieri la premier Giorgia Meloni ha definito il fatto “abbastanza grave”. Aggiungendo: “Mi riservo di parlarne con ildella Giustizia Carloper capire come sono andate le cose. L'anomalia principale credo sia la decisione della Corte d'Appello di offrire gli arresti domiciliari con motivazioni discutibili e di mantenerla anche quando c'era un'iniziativa sull'estradizione, perché in quel caso il rischio di fuga diventa più evidente”. Ilha deciso accertamenti sulla decisione della Corte d'appello di Milano di concedere a Uss gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico anziché il carcere. Iribattono di non essere stati informati dal Ministero dell'allarme lanciato dal governo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CB_Ignoranza : Il dissing fra Maurizio Sarri e la Pro Recco di pallanuoto era quello di cui non sapevamo di aver bisogno in questo… - Mnldnt91 : Che la @Gazzetta_it fosse il braccio armato del 2006 lo sapevamo. Non mi stupisco. @MarcoGuidi13 - ciaosonoolaf : Io e @arzedi_michela che non sapevamo come reagire per lo shock. È stato magggggico. - vivodiniallbell : l’audio gate: quella sera non sapevamo cosa diceva se ogni scusa e buona o tu stai bona che ricordi #oriele - CaterinaIirillo : RT @maryroma70: questo è un dono inaspettato perché non lo sapevamo MIO DIO GIULIA COSA SEI -

Calcio C, Gaburro: 'Rimini, troppo poco per portare a casa punti' ... i marchigiani hanno avuto opportunità di giocare delle palle che poi non hanno più giocato. A me fa particolarmente male la cosa perché l'Ancona giocava come sapevamo. Troppo poco quello che abbiamo ... Rimini immaginata Rimini e una citta cresciuta nei bombardamenti e nelle ricostruzioni, ma quella volta sapevamo ... Noi dell'INA Casa i biglietti li prendevamo il pomeriggio per la sera, ma non erano numerati e ... Zaffaroni: "Napoli Ha messo sotto tutti in Italia ed in Europa Sapevamo di dover fare una gara di attenzione ed intensità. La cosa positiva è che tutte le volte ... Non dobbiamo mollare. Dobbiamo tirare fuori tutte le energie che abbiamo". A cura di Alessandro ... ... i marchigiani hanno avuto opportunità di giocare delle palle che poihanno più giocato. A me fa particolarmente male la cosa perché l'Ancona giocava come. Troppo poco quello che abbiamo ...Rimini e una citta cresciuta nei bombardamenti e nelle ricostruzioni, ma quella volta... Noi dell'INA Casa i biglietti li prendevamo il pomeriggio per la sera, maerano numerati e ...di dover fare una gara di attenzione ed intensità. La cosa positiva è che tutte le volte ...dobbiamo mollare. Dobbiamo tirare fuori tutte le energie che abbiamo". A cura di Alessandro ... Tumore, "in tutto il corpo": lo studio-choc, cosa non sapevamo sul peggiore dei mali Liberoquotidiano.it Mangiare bene per investire in salute Siamo quello che mangiamo diceva il filosofo Ludwig Feuerbach, ma sappiamo cosa portiamo in tavola e se lo facciamo bene Per non cadere in errori e in tentazioni a Obiettivo Salute in tavola i ... SASSUOLO, AD CARNEVALI: "FRATTESI PIACE ALLA JUVE MA NON SOLO" "Sappiamo che Frattesi piace alla Juve e non solo a lei, ma ci sarà tempo per parlarne in modo più approfondito". Così l'ad ... Siamo quello che mangiamo diceva il filosofo Ludwig Feuerbach, ma sappiamo cosa portiamo in tavola e se lo facciamo bene Per non cadere in errori e in tentazioni a Obiettivo Salute in tavola i ..."Sappiamo che Frattesi piace alla Juve e non solo a lei, ma ci sarà tempo per parlarne in modo più approfondito". Così l'ad ...