“Non posso stare zitto”. Amici 22, Giuseppe Giofrè: messaggio per Maria dopo la puntata (Di domenica 16 aprile 2023) Amici 22, la puntata del Serale di ieri è destinata a lasciare il segno: da una parte l’eliminazione di Federica, dall’altra le parole del giudice Giuseppe Giofrè per Maria De Filippi durante e subito dopo la puntata. L’uscita di Federica ha lasciato l’amare in bocca. A lasciare un messaggio anche il super esperto di gossip Amedeo Vanza, che scrive: “A me dispiace tanto per Federica! Quando (giovedì sera) ho saputo che usciva lei ho quasi esultato per il semplice fatto che a volte appariva un po’ sottotono rispetto ai suoi compagni”. “Come se fosse una sconfitta per lei mettersi a confronto! Spero possa proseguire fuori la sua carriera!”. E ancora: “Mi aspettavo fosse diverso Amici quest’anno, migliore… pensavo ci fossero giudici ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 16 aprile 2023)22, ladel Serale di ieri è destinata a lasciare il segno: da una parte l’eliminazione di Federica, dall’altra le parole del giudiceperDe Filippi durante e subitola. L’uscita di Federica ha lasciato l’amare in bocca. A lasciare unanche il super esperto di gossip Amedeo Vanza, che scrive: “A me dispiace tanto per Federica! Quando (giovedì sera) ho saputo che usciva lei ho quasi esultato per il semplice fatto che a volte appariva un po’ sottotono rispetto ai suoi compagni”. “Come se fosse una sconfitta per lei mettersi a confronto! Spero possa proseguire fuori la sua carriera!”. E ancora: “Mi aspettavo fosse diversoquest’anno, migliore… pensavo ci fossero giudici ...

