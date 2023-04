Non è L’Arena, Lilli Gruber lancia una frecciata durante Otto e Mezzo: “Abbiamo un editore che ci lascia molta libertà” (Di domenica 16 aprile 2023) Lilli Gruber durante Otto e Mezzo (La7) lancia una frecciatina dopo il caso Giletti: “Abbiamo un editore che ci lascia molta libertà, Cairo”, ha chiuso così una discussione sorta tra gli ospiti della puntata sulla “polacchizzazione dell’Italia”, con tanto di battute sulla libertà di stampa. Lilli Gruber non è nuova a queste difese, già nel maggio 2020, sempre durante Otto e Mezzo si era lanciata in una difesa di Cairo, sOttolineando il fatto che si tratta di un “editore puro, che non ha mai fatto pressioni di alcun tipo”. L'articolo proviene da Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 16 aprile 2023)(La7)una frecciatina dopo il caso Giletti: “unche ci, Cairo”, ha chiuso così una discussione sorta tra gli ospiti della puntata sulla “polacchizzazione dell’Italia”, con tanto di battute sulladi stampa.non è nuova a queste difese, già nel maggio 2020, sempresi erata in una difesa di Cairo, slineando il fatto che si tratta di un “puro, che non ha mai fatto pressioni di alcun tipo”. L'articolo proviene da Il ...

