Non è l'Arena cancellata: cosa va in onda stasera al posto di Giletti su La7 (Di domenica 16 aprile 2023) Da un anno il palinsesto di La7 vedeva la domenica sera occupata da Massimo Giletti. Dopo sei edizioni, per un totale di 200 puntate, Non è l'Arena è stata cancellata. La notizia della sospensione sia del conduttore che del programma continua a tenere banco. Nelle scorse ore il giornalista è stato raggiunto da Striscia la Notizia per la consegna del Tapiro d'Oro e ai microfoni del tg satirico di Antonio Ricci ha dichiarato: "Bisogna chiedere a Cairo il perché mi abbiano mandato via, forse l'ha fatto perché sono juventino". La questione delle motivazioni che hanno portato Urbano Cairo a prendere tale decisione rimane aperta. Il contratto è biennale e scade il prossimo giugno: perché anticipare le cose? Dal punto di vista degli ascolti tv Non è l'Arena andava bene: la media dello scorso anno era stata del 5.2%, mentre ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 16 aprile 2023) Da un anno il palinsesto di La7 vedeva la domenica sera occupata da Massimo. Dopo sei edizioni, per un totale di 200 puntate, Non è l'è stata. La notizia della sospensione sia del conduttore che del programma continua a tenere banco. Nelle scorse ore il giornalista è stato raggiunto da Striscia la Notizia per la consegna del Tapiro d'Oro e ai microfoni del tg satirico di Antonio Ricci ha dichiarato: "Bisogna chiedere a Cairo il perché mi abbiano mandato via, forse l'ha fatto perché sono juventino". La questione delle motivazioni che hanno portato Urbano Cairo a prendere tale decisione rimane aperta. Il contratto è biennale e scade il prossimo giugno: perché anticipare le cose? Dal punto di vista degli ascolti tv Non è l'andava bene: la media dello scorso anno era stata del 5.2%, mentre ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Stop a 'Non è l'Arena': Fabrizio Corona ha venduto a Giletti le chat di Messina Denaro [a cura della redazione Cron… - DiegoFusaro : Dopo 'La Gabbia' di Paragone (2017), ora è la volta di 'Non è L'arena'. Vi è sempre meno spazio per chiunque non si… - ultimora_pol : #La7 ha deciso di sospendere la produzione del programma 'Non è l'Arena' che da domenica prossima non sarà in onda.… - albi_coco4 : @ardigiorgio La differenza è che gli altri 3 sono professionisti e fanno programmi comunque di medio livello. Non è… - LuigiIvanV : RT @GiancarloDeRisi: Urbanetto Cairo? Uno strano editore: si vanta di non aver mai censurato Giletti in 194 puntate di 'Non è l'Arena'. Ma… -