"Non è il momento". Ilary Blasi dalla Toffanin. Totti? Per chi finisce malissimo (Di domenica 16 aprile 2023) Non parla, Ilary Blasi, e i telespettatori di Verissimo e gli appassionati di gossip saranno rimasti delusi. L'amica Silvia Toffanin la accoglie in studio e molti fremono: le anticipazioni del programma di Canale 5 lasciavano intuire che la Blasi avrebbe rilasciato dichiarazioni scottanti, se non addirittura "tombali" su Francesco Totti, l'ex marito con cui è in corso una non facile trattativa in tribunale per il divorzio. Come noto entrambi, dopo una crisi lunga mesi e l'annuncio ufficiale della rottura, pochi mesi fa, si sono già rifatti una vita: lei con il bellimbusto tedesco Bastian Mueller, lui con la bella Noemi Bocchi. Ma tra i due ex coniugi restano molti veleni e ripicche, riguardandi anche soldi, borse e Rolex. Una Guerra dei Roses in salsa Roma-Mediaset che sta facendo scatenare ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 aprile 2023) Non parla,, e i telespettatori di Verissimo e gli appassionati di gossip saranno rimasti delusi. L'amica Silviala accoglie in studio e molti fremono: le anticipazioni del programma di Canale 5 lasciavano intuire che laavrebbe rilasciato dichiarazioni scottanti, se non addirittura "tombali" su Francesco, l'ex marito con cui è in corso una non facile trattativa in tribunale per il divorzio. Come noto entrambi, dopo una crisi lunga mesi e l'annuncio ufficiale della rottura, pochi mesi fa, si sono già rifatti una vita: lei con il bellimbusto tedesco Bastian Mueller, lui con la bella Noemi Bocchi. Ma tra i due ex coniugi restano molti veleni e ripicche, riguardandi anche soldi, borse e Rolex. Una Guerra dei Roses in salsa Roma-Mediaset che sta facendo scatenare ...

