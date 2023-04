‘No Gravity’, il nuovo brano di Remo Anzovino (Di domenica 16 aprile 2023) foto di Paolo GrassoROMA – Una melodia minimalista che accarezza l’orecchio leggera, per poi crescere dirompente tra bassi e arpeggi. ‘No Gravity’ è il nuovo brano di Remo Anzovino disponibile dal 14 aprile, dopo i precedenti The second life of Icarus e Sky Flowers. È il terzo titolo estratto da “Don’t Forget to Fly”, il nuovo album di inediti in arrivo il 12 maggio e distribuito da Believe. Un disco composto da vari tasselli tutti collegati tra loro, per un mosaico onirico da ascoltare e vivere nel pianeta dell’aria, come suggerisce il titolo del progetto. Se infatti il primo brano The second life of Icarus è l’invito a interpretare la seconda vita di Icaro – una seconda occasione in cui le ali non vengono bruciate dal sole, ma anzi portano chi le indossa sempre più ... Leggi su lopinionista (Di domenica 16 aprile 2023) foto di Paolo GrassoROMA – Una melodia minimalista che accarezza l’orecchio leggera, per poi crescere dirompente tra bassi e arpeggi. ‘Noè ildidisponibile dal 14 aprile, dopo i precedenti The second life of Icarus e Sky Flowers. È il terzo titolo estratto da “Don’t Forget to Fly”, ilalbum di inediti in arrivo il 12 maggio e distribuito da Believe. Un disco composto da vari tasselli tutti collegati tra loro, per un mosaico onirico da ascoltare e vivere nel pianeta dell’aria, come suggerisce il titolo del progetto. Se infatti il primoThe second life of Icarus è l’invito a interpretare la seconda vita di Icaro – una seconda occasione in cui le ali non vengono bruciate dal sole, ma anzi portano chi le indossa sempre più ...

