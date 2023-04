Nizar, morto per un chilo di banane nella Tunisia che è diventata un lager (Di domenica 16 aprile 2023) Tre giorni di agonia con il corpo devastato dal fuoco. Poi la morte. Proprio ciò che era accaduto, nel lontano 1969, a un giovane studente... Leggi su calciomercato (Di domenica 16 aprile 2023) Tre giorni di agonia con il corpo devastato dal fuoco. Poi la morte. Proprio ciò che era accaduto, nel lontano 1969, a un giovane studente...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : È morto il calciatore tunisino Nizar Aissaoui, 35 anni, che lunedì si era dato fuoco. Prima del suo tragico gesto… - cmdotcom : #Nizar, morto per un chilo di banane nella #Tunisia che è diventata un lager - cristinarogledi : RT @gmolaschi: È morto Nizar Issaoui (35 anni), il calciatore della #SerieA tunisina, che si è dato fuoco per protestare contro la polizia… - mbbelluco : RT @garey_: ??Ormai non passa giorno in Tunisia senza una tragedia. Nella notte tra giovedì e venerdì al centro grandi ustioni di Ben Arous… - TitoDarca : RT @pallonatefaccia: È morto il calciatore tunisino Nizar Issaoui che lunedì si era dato fuoco come gesto di protesta contro la polizia, ri… -