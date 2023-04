Netflix | i prezzi per gli abbonati dopo lo stop alla divisione dei profili

Leggi su tecnoandroid

(Di domenica 16 aprile 2023) TecnoAndroidandrà a proporre differenti condizioni commerciali per i suoi clienti in Europa nel corso di questa stagione primaverile. Anche se è scongiurata per il pubblico il rischio di una nuova rimodulazione dei, le differenti politiche per la condegli account porteranno ad una serie di novità rilevanti., i listini aggiornati per gliA marzo tendenzialmenteconferma quelli che sono i suoi tre piani di visione di standard, con la i due pacchetti base e con la conferma del piano low cost che prevede la presenza delle pubblicità ad intervre i contenuti di intrattenimento. Il ticket numero uno diè quello Premium il cui costo è di 18,99 euro. Gli utenti che scelgono questa tecnologia ...