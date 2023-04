Nessuna tregua per la Pasqua ortodossa: missili su una chiesa in Ucraina (Di domenica 16 aprile 2023) Le feste non fermano la guerra tra Russia e Ucraina, che ormai va avanti da oltre un anno. In un bombardamento avvenuto nella notte della Pasqua ortodossa, un missile russo S-300 ha distrutto la chiesa di San Michele Arcangelo nel villaggio di Komyshuvakha, nella regione di Zaporizhzhia. Secondo quanto riporta Ukrinform, la chiesa è stata devastata, insieme alla biblioteca e la sala per le preghiere. «Grazie al buon senso dei nostri preti a quell'ora non c'era la cerimonia e la benedizioni del cibo per Pasqua, perché solitamente la chiesa è molto affollata», ha detto il capo della comunità, Yurii Karapetian spiegando che era stata data l'indicazione di non svolgere la tradizionale messa notturna di Pasqua «a causa della minaccia di attacchi ... Leggi su iltempo (Di domenica 16 aprile 2023) Le feste non fermano la guerra tra Russia e, che ormai va avanti da oltre un anno. In un bombardamento avvenuto nella notte della, un missile russo S-300 ha distrutto ladi San Michele Arcangelo nel villaggio di Komyshuvakha, nella regione di Zaporizhzhia. Secondo quanto riporta Ukrinform, laè stata devastata, insieme alla biblioteca e la sala per le preghiere. «Grazie al buon senso dei nostri preti a quell'ora non c'era la cerimonia e la benedizioni del cibo per, perché solitamente laè molto affollata», ha detto il capo della comunità, Yurii Karapetian spiegando che era stata data l'indicazione di non svolgere la tradizionale messa notturna di«a causa della minaccia di attacchi ...

