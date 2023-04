Nemico | sostituzione etnica dagli allo | il fango di Massimo Giannini contro il governo

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 16 aprile 2023)ha criticato ilMeloni per come sta affrontando la questione migranti. Ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo, su La7, il direttore della Stampa ha parlato a ruota liberal'esecutivo: “A me pare che più che parlare di stato di emergenza dovremmo parlare di stato confusionale. I segnali che arrivano dalla maggioranza su questo tema sono contraddittori. La narrazione è cattivista, tutta nel solco tradizionale del ‘straniero'”. “Si parla ancora di- ha proseguito- di invasione arrivata, di. Gli sbarchi sono triplicati, è un dato oggettivo, però non dobbiamo mai dimenticare che in ogni caso la situazione dell'Italia non è tragica come ...