Nel weekend non funziona Rabona Mobile: voci su timing ripristino Rete (Di domenica 16 aprile 2023) Orami ci sono pochi dubbi su Rabona Mobile che non funziona durante il weekend. Il down che ha coinvolto anche la Rete Internet negli ultimi giorni non verrà archiviato prima della prossima settimana, ragion per cui occorre mettersi l’anima in pace sui problemi riscontrati di recente. Se da un lato mancano ancora comunicazioni dell’operatore utili per capire in modo inequivocabile quando avverrà il ripristino della connessione, allo stesso tempo ci sono un paio di informazioni che è utile prendere in esame questa domenica. Un modo per aggiungere dei pezzi al mosaico, rispetto a quanto vi ho riportato nella giornata di ieri. Anche di domenica non funziona Rabona Mobile: le ultime indiscrezioni sulle tempistiche di ... Leggi su optimagazine (Di domenica 16 aprile 2023) Orami ci sono pochi dubbi suche nondurante il. Il down che ha coinvolto anche laInternet negli ultimi giorni non verrà archiviato prima della prossima settimana, ragion per cui occorre mettersi l’anima in pace sui problemi riscontrati di recente. Se da un lato mancano ancora comunicazioni dell’operatore utili per capire in modo inequivocabile quando avverrà ildella connessione, allo stesso tempo ci sono un paio di informazioni che è utile prendere in esame questa domenica. Un modo per aggiungere dei pezzi al mosaico, rispetto a quanto vi ho riportato nella giornata di ieri. Anche di domenica non: le ultime indiscrezioni sulle tempistiche di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... artdielle : Ancora un weekend che sembra autunnale, invece che primaverile, ma alla fine ottimo per immergermi nella lettura di… - ilfoglio_it : Un abuso, un equivoco, la propaganda. Il Dalai Lama non è più l’idolo di Hollywood. La repressione della Cina in Ti… - gualtierieurope : Oltre un milione di visitatori nel weekend di #Pasqua hanno scelto #Roma, un flusso di turisti straordinario: i ser… - ontherailaway : @St4tlerWaldorf Eh, ha ragione @Invetriata, nel weekend la dovreste tenere sveglia un po' di più... - Believe__ : @givemelove_24 pensa me che ho comprato i biglietti proprio per la partita nel weekend del mio compleanno a metà ma… -

Alla scoperta di una meravigliosa città europea con vista sull'oceano Dal centro storico al lungomare, i punti di interesse che offre la città galiziana sono innumerevoli, sufficienti per trascorrere un intenso weekend o anche di più. Nel cuore de La Coruna, ecco ... Nel weekend non funziona Rabona Mobile: voci su timing ripristino Rete Rabona Mobile Orami ci sono pochi dubbi su Rabona Mobile che non funziona durante il weekend . Il down che ha coinvolto anche la rete Internet negli ultimi giorni non verrà archiviato prima della prossima settimana , ragion per cui occorre mettersi l'anima in pace sui problemi ... Bad Bunny ha lanciato una frecciatina a Harry Styles dal palco del Coachella ... headliner della prima delle tre serate del primo weekend del Festival. Il cantante portoricano ha ... ndr] poteva fare As it was ma Harry non avrebbe mai potuto fare El Apagon ", si legge nel post. Una ... Dal centro storico al lungomare, i punti di interesse che offre la città galiziana sono innumerevoli, sufficienti per trascorrere un intensoo anche di più.cuore de La Coruna, ecco ...Rabona Mobile Orami ci sono pochi dubbi su Rabona Mobile che non funziona durante il. Il down che ha coinvolto anche la rete Internet negli ultimi giorni non verrà archiviato prima della prossima settimana , ragion per cui occorre mettersi l'anima in pace sui problemi ...... headliner della prima delle tre serate del primodel Festival. Il cantante portoricano ha ... ndr] poteva fare As it was ma Harry non avrebbe mai potuto fare El Apagon ", si leggepost. Una ... Weekend a Roma: 15 eventi da non perdere sabato 15 e domenica 16 aprile RomaToday Meteo Italia: nuova settimana nel segno dei temporali poi cambio scenario METEO SINO AL 22 APRILE 2023, ANALISI E PREVISIONE La fase meteo instabile è destinata a continuare ancora per alcuni giorni. Il minimo depressionario, ... Torino Comics 2023 al Lingotto Torino - Si avvicina un altro fine settimana e a Torino - e dintorni! - di eventi di certo non ne mancano. Sabato 15 e domenica 16 aprile 2023 offrono un'offerta molto vasta tra cultura, fumetti e cul ... METEO SINO AL 22 APRILE 2023, ANALISI E PREVISIONE La fase meteo instabile è destinata a continuare ancora per alcuni giorni. Il minimo depressionario, ...Torino - Si avvicina un altro fine settimana e a Torino - e dintorni! - di eventi di certo non ne mancano. Sabato 15 e domenica 16 aprile 2023 offrono un'offerta molto vasta tra cultura, fumetti e cul ...