"Negli Stati Uniti con tutta la mia famiglia. I connazionali emigrati amano l'Italia molto più di chi ci vive" (Di domenica 16 aprile 2023) "Non potrei mai dimenticare il giorno in cui siamo partiti. Era il 27 giugno del 2011. Molti si preparano per mesi, noi siamo arrivati con una valigia a testa e basta". Renata Serracchioli vive con la sua famiglia Negli Stati Uniti da oltre 11 anni. Suo marito è specializzato in informatica, lei è assistente in un asilo privato. Tutto è iniziato con un'opportunità di lavoro oltreoceano. "Mio marito non ha mai nascosto la voglia di vivere in America: così un giorno il suo capo ha pensato che fosse lui la persona giusta per ricoprire il nuovo incarico Negli Usa". All'arrivo, Renata, suo marito Alessandro e i suoi due figli di 9 e 11 anni, si ritrovano di fronte alla meta "tanto agognata": "Tutto intorno a noi era bello, grande, silenzioso, pulito". Dopo cinque mesi ...

