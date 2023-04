NBA, risultati della notte (15 aprile): iniziati i playoff, vincono i 76ers, Boston e i Kings. Colpaccio dei Knicks (Di domenica 16 aprile 2023) Nella notte italiana si sono giocate quattro partite del primo turno dei playoff della stagione 2022-2023 di NBA. In campo sono scesi i Philadelphia 76ers contro i Brooklyn Nets, i Boston Celtics contro gli Atlanta Hawks, i Cleveland Cavaliers contro i New York Knicks e i Sacramento Kings contro i Golden State Warriors. Andiamo a scoprire come è andata a finire. Partono con il piede giusto i Philadelphia 76ers che superano i Brooklyn Nets 121-101. Padroni di casa sempre avanti per tutta la partita, ma i Nets reggono fino all’ultimo quarto, quando i 76ers scappano via. Merito della coppia di fenomeni, con Joel Embiid e James Harden protagonisti di una grande serata, il primo con 26 punti e il secondo con 23 e 13 assist. ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) Nellaitaliana si sono giocate quattro partite del primo turno deistagione 2022-2023 di NBA. In campo sono scesi i Philadelphiacontro i Brooklyn Nets, iCeltics contro gli Atlanta Hawks, i Cleveland Cavaliers contro i New Yorke i Sacramentocontro i Golden State Warriors. Andiamo a scoprire come è andata a finire. Partono con il piede giusto i Philadelphiache superano i Brooklyn Nets 121-101. Padroni di casa sempre avanti per tutta la partita, ma i Nets reggono fino all’ultimo quarto, quando iscappano via. Meritocoppia di fenomeni, con Joel Embiid e James Harden protagonisti di una grande serata, il primo con 26 punti e il secondo con 23 e 13 assist. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : NBA, Fox meglio di Curry trascina Sacramento alla vittoria, New York passa a Cleveland: Dopo le convincenti vittori… - DavideFuma : #NBA #NBAPlayoffs - La guida con tabellone, incroci, calendario e tutti i risultati aggiornati, su @Eurosport_IT… - sportli26181512 : NBA, Miami e Minnesota ai playoff, eliminate Chicago e Oklahoma City: Le ultime due sfide di play-in regalano due v… - AroundTheGameIT : ?? NBA AWARDS Seppur non sia stato ancora reso ufficiale dalla NBA, Mike Brown è stato eletto Coach of the Year. Ma… -