NBA | Play-off 2023 | calendario e risultati di tutte le partite

(Di domenica 16 aprile 2023) Ilcon idiledei-Offdi NBA. Sedici squadre, otto per entrambe le conference, si contenderanno il prestigioso titolo. Ad Est, troviamo Milwaukee Bucks, Miami Heat, Cleveland Cavaliers, New York Knicks, Boston Celtics, Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers e Brooklyn Nets. Ad Ovest, invece, le squadre qualificate sono Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, Phoenix Suns, Los Angeles Clippers, Memphis Grizzlies, Los Angeles Lakers, Sacramento Kings e Golden State Warriors. Ecco tutti iaggiornati, con le gare che saranno al meglio delle sette sfide. IL TABELLONE DEIOFF QUARTI DI FINALE – EASTERN CONFERNCE (1) Milwaukee Bucks – (8) Miami Heat 0-0 (4) Cleveland Cavaliers – (5) New York Knicks ...

Notte di grandi emozioni nei play-off. Sacramento, dopo 16 anni di attesa, torna a disputare una gara di post season. Affronta, tra le mura amiche, Golden State e, grazie ad una super prestazione di Fox (38 punti), porta a casa la vittoria. Dopo la bella prova al torneo play-in gli Hawks non hanno portato la precisione dall'arco.

Tutti i verdetti della regular season, man mano che arrivano. Un antipasto in vista dei Playoff NBA 2023, al via il 15 aprile. Spettacolo nei play-off NBA. Grande prova di forza di Sacramento che, nella prima gara dei play-off dopo 16 anni di attesa, batte Golden State (126-123). Decisivo Fox che chiude con ben 38 punti.