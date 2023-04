NBA 2022/2023, Play-off: New York sbanca Cleveland, sorridono Sacramento e Boston (Di domenica 16 aprile 2023) Si è chiusa una straordinaria prima notte di Play-off sui campi della NBA 2022/2023 e primi su tutti a vincere, per quanto concerne i Play-off della Eastern Conference, sono stati i Philadelphia 76ers. I terzi classificati della Regular Season hanno fatto valere il proprio ruolo di favoriti in questo scontro e hanno battuto i Brooklyn Nets con un netto 121-101, chiudendo con un parziale positivo tutti i periodi del match. Tra i padroni di casa, ottime prestazioni di Embiid (26 punti), Harden (23 punti) e Harris (21 punti), mentre l’unico a brillare nella compagine ospite è stato uno straripante Bridges (31 minuti). Nell’altra gara disputatsi ad Est, da segnalare il soffertissimo – ma importante – successo esterno dei New York Knicks sui Cleveland Cavaliers: 101-97 il punteggio in ... Leggi su sportface (Di domenica 16 aprile 2023) Si è chiusa una straordinaria prima notte di-off sui campi della NBAe primi su tutti a vincere, per quanto concerne i-off della Eastern Conference, sono stati i Philadelphia 76ers. I terzi classificati della Regular Season hanno fatto valere il proprio ruolo di favoriti in questo scontro e hanno battuto i Brooklyn Nets con un netto 121-101, chiudendo con un parziale positivo tutti i periodi del match. Tra i padroni di casa, ottime prestazioni di Embiid (26 punti), Harden (23 punti) e Harris (21 punti), mentre l’unico a brillare nella compagine ospite è stato uno straripante Bridges (31 minuti). Nell’altra gara disputatsi ad Est, da segnalare il soffertissimo – ma importante – successo esterno dei NewKnicks suiCavaliers: 101-97 il punteggio in ...

