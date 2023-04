Nasce Aiost: la prima associazione ostricari nei Campi Flegrei (Di domenica 16 aprile 2023) Aiost è la prima associazione ostricari in Italia: sarà presentata mercoledì 19 aprile alle ore 12 nella sala Ostrichina della Casina Vanvitelliana di Bacoli (Real Sito del Fusaro) Formazione e attività culturali sono le principali attività che si propone Aiost, la prima associazione ostricari nata nei Campi Flegrei e prima in Italia. Nasce dall’idea del presidente e del vicepresidente dell’Aiost, Daniele Testa e Alessio Cutino, che presenteranno obiettivi e associazione nella giornata di mercoledì 19 aprile alle ore 12 nella sala Ostrichina della Casina Vanvitelliana di Bacoli (Real Sito del Fusaro). Ma quali sono le caratteristiche dell’esperto di ... Leggi su 361magazine (Di domenica 16 aprile 2023)è lain Italia: sarà presentata mercoledì 19 aprile alle ore 12 nella sala Ostrichina della Casina Vanvitelliana di Bacoli (Real Sito del Fusaro) Formazione e attività culturali sono le principali attività che si propone, lanata neiin Italia.dall’idea del presidente e del vicepresidente dell’, Daniele Testa e Alessio Cutino, che presenteranno obiettivi enella giornata di mercoledì 19 aprile alle ore 12 nella sala Ostrichina della Casina Vanvitelliana di Bacoli (Real Sito del Fusaro). Ma quali sono le caratteristiche dell’esperto di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 361_magazine : Aiost è la prima associazione ostricari in Italia: sarà presentata mercoledì 19 aprile alle ore 12 nella sala Ostri… - pozzuolinews24 : Sarà presentata mercoledì 19 aprile - positanonews : Al Fusaro nasce la prima associazione ostricari in Italia: l’Aiost – Mercoledì 19 aprile tra le #news… - positanonews : Al Fusaro nasce la prima associazione ostricari in Italia: l’Aiost – Mercoledì 19 aprile - ANSACampania : Pesca: nasce l'Aiost, Associazione Italiana Ostricari -