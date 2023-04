NapoliCittàLibro | il programma di DOMENICA 16 aprile

(Di domenica 16 aprile 2023)– Salone del Libro e dell’Editoria getta la sua ancora al porto, negli spazi del Centro Congressi della Stazione Marittima di Napoli, dal 13 al 162023. La IV edizione diè dedicata a Piero Angela. Proiezioni di interviste e documentari in collaborazione con RAI Teche. Gli ampi saloni del Centro Congressi ospiteranno 150 eventi, 100 editori e 30 laboratori ed eventi per ragazze e ragazzi (Educational). Il

La figura del grande attore e regista Massimo Troisi sarà celebrata durante la quarta edizione diSalone del Libro e dell'Editoria, indal 13 al 16 aprile presso il Centro Congressi della Stazione Marittima di Napoli. Sarà presentato domenica 16 aprile, alle ore 15, il ...La IV edizione diè dedicata a Piero Angela. Proiezioni di interviste e documentari in collaborazione con RAI Teche. Gli ampi saloni del Centro Congressi ospiteranno 150 eventi, 100