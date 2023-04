Napoli, Zielinski carico per la sfida contro il Milan: L’audio sta facendo il giro il web” – VIDEO (Di domenica 16 aprile 2023) Zielinski alza il livello di adrenalina del Napoli contro il Milan: il messaggio WhatsApp sta scuotendo il web. chiaro avviso ai rossoneri. Piotr Zielinski carica il Napoli in vista della sfida contro il Milan: L’audio su WhatsApp che sta facendo il giro del web suona come un chiaro avviso all’avversario. Dopo aver archiviato la partita contro il Verona, i tifosi azzurri pensano solo alla super sfida di martedì e alla possibilità di passare i quarti di finale di Champions League. Anche Zielinski appare molto carico, come dimostra il messaggio audio pubblicato dal giornalista Carlo Alvino sui suoi canali ... Leggi su napolipiu (Di domenica 16 aprile 2023)alza il livello di adrenalina delil: il messaggio WhatsApp sta scuotendo il web. chiaro avviso ai rossoneri. Piotrcarica ilin vista dellailsu WhatsApp che staildel web suona come un chiaro avviso all’avversario. Dopo aver archiviato la partitail Verona, i tifosi azzurri pensano solo alla superdi martedì e alla possibilità di passare i quarti di finale di Champions League. Ancheappare molto, come dimostra il messaggio audio pubblicato dal giornalista Carlo Alvino sui suoi canali ...

