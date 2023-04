Napoli, Zedadka: "La nostra forza è il gruppo e l'unione" (Di domenica 16 aprile 2023) Karim Zedadka, centrocampista del Napoli, tramite il proprio account Instagram, ha dichiarato: "La nostra forza è il gruppo e l'unione. Restiamo uniti, noi, e tutti voi. Insieme. Concentrati al massimo per lo sprint finale che ci aspetta. forza Napoli Sempre". Leggi su terzotemponapoli (Di domenica 16 aprile 2023) Karim, centrocampista del, tramite il proprio account Instagram, ha dichiarato: "Laè ile l'. Restiamo uniti, noi, e tutti voi. Insieme. Concentrati al massimo per lo sprint finale che ci aspetta.Sempre".

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Christian_7C_ : All’entrata di Zedadka in campo, il mio pensiero è andato subito a chi ad oggi avrebbe un posto da titolare nel tri… - IagoAndrade14 : @Guidolino8 Vedendo solo l aspetto econômico, la partita vs il Napoli per il Milan vale 22 Milioni di Euro ( 12,5… - min_rost : Napoli vs Verona Gollini Bere,Kim,Ostigard, Zedadka Anguissa,Demme,Gaetano, Zerbin, E due della primavera. -