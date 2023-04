Napoli Vs Milan: probabili formazioni e dove vederla (Di domenica 16 aprile 2023) Martedì 18 aprile 2023, alle ore 21, presso lo stadio Maradona, si giocherà Napoli Vs Milan, match valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League 2022/2023. Si riparte dal successo di misura ottenuto dai rossoneri all’andata grazie alla rete di Bennacer. Napoli VS Milan: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I partenopei, pur avendo pareggiato contro il Verona nell’ultimo turno di campionato, aspettano solo la matematica per festeggiare il titolo mai in discussione. In Champions League si sono dimostrati altrettando inarrestabili stravincendo il girone eliminatorio ed elimando poi agli ottavi l’Eintracht Francoforte. Adesso hanno l’opportunità di scrivere la storia in caso di qualificazione alle semifinali. I rossoneri stanno faticando in campionato, visto i due pareggi consecutivi contro Empoli e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 16 aprile 2023) Martedì 18 aprile 2023, alle ore 21, presso lo stadio Maradona, si giocheràVs, match valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League 2022/2023. Si riparte dal successo di misura ottenuto dai rossoneri all’andata grazie alla rete di Bennacer.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I partenopei, pur avendo pareggiato contro il Verona nell’ultimo turno di campionato, aspettano solo la matematica per festeggiare il titolo mai in discussione. In Champions League si sono dimostrati altrettando inarrestabili stravincendo il girone eliminatorio ed elimando poi agli ottavi l’Eintracht Francoforte. Adesso hanno l’opportunità di scrivere la storia in caso di qualificazione alle semifinali. I rossoneri stanno faticando in campionato, visto i due pareggi consecutivi contro Empoli e ...

